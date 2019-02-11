Способы устранить ошибку 0×00000709 локального или сетевого принтера в Windows 7, 8, 10

Ошибка 0×00000709 может появляться в разных ситуациях, но чаще всего это происходит, когда пользователь пытается произвести подключение принтера по сети или попытке установить основным печатающим устройством. Больше остальных на эту проблему страдает Windows 7, реже — версии 8 и 10. Неисправность сопровождается уведомлением системы такого характера «Невозможно завершить операцию. Проверьте имя принтера.» или «Невозможно установить принтер по умолчанию — код ошибки 0×00000709.». Чтобы быстро исправить проблему со своим сетевым или локальным принтером, действуйте по инструкции из этой статьи.

Причины неисправности

Широкое распространение ошибка получила после выхода и начала активного использования новой, на то время, операционной системы Windows седьмой версии. После она была не до конца исправлена специалистами компании Майкрософт в новых выпусках версий 8 и 10. Но по-прежнему досаждают своим владельцам в самый неподходящий момент. Больше всего подвержены риску компьютеры, которые активно используют сразу несколько печатающих устройств.

Из текста сообщения об ошибке с кодом 0×00000709 можно сделать вывод, что имя принтера указанно неверно. С другой стороны, пользователь никакого имени не указывал. Все дело в том, что это делает система, которая пробует прописать print name в реестре системы. Но там уже есть запись о другом старом устройстве, которое ранее использовалось. В этот момент и возникает конфликт. Второй, менее вероятной причиной, может быть отсутствие прав на выполнение действий с реестром Windows.

Способы решения от посетителей (из комментариев):

От Олега. Данные методы не помогли. Но вопрос был решен установкой пароля на вход в «учетку» компьютера и дополнительной настройкой сетевых параметров на компьютерах, подключаемых к принтеру по сети.

также подтверждает работоспособность данного метода. Чтобы не удалять обновления, включаем на компьютере с локальным принтером общий доступ с парольной защитой, если пароль пользователя не задан, то задаем. Дальше на клиенте подключаемся к нашему серверу (ПК, к которому напрямую подключен принтер), вводим соответствующие имя и пароль (ставим галочку запомнить), подключаемся к принтеру. Возможно придется переустановить принтер на сервере.

Если Вы используете Windows 10 и ошибка появилась во второй половине октября 2021 года, то 100% проблема в последнем обновлении ОС. Если печатать нужно срочно, то просто удалите обновление KB5006670 (инструкция ниже). Если есть время и желание, то можно попробовать способ с правкой реестра (подробности в разделе «Редактирование реестра»). Как удалить проблемное обновление: Зайдите в раздел панели управления «Установленные обновления». Полный адрес смотрите на скрине. Найдите нужную строку с KB5006670 в конце и выделите ее мышкой. Нажмите кнопку «Удалить» в окне чуть выше.

Дождитесь окончания процесса и перезагрузите компьютер. Отключите или отложите обновления до исправления проблемы специалистами Майкрософт.

Как исправить

Подготовка

Решением проблемы будет внесение некоторых изменений в реестр, где хранится важная информация по настройке всей системы ПК или ноутбука. Важно очень аккуратно и без ошибок выполнять все действия. От человеческого фактора никто не застрахован, но перестраховаться не будет лишним в нашей ситуации. Все действия не занимают много времени и под силу даже неопытному пользователю. Чтобы уберечь нашу систему от дополнительных проблем, мы сделаем резервную копию реестра.

Откройте реестр Windows через командную строку (вызвать можно комбинацией кнопок клавиатуры WINDOWS+R) командой regedit. Станьте курсором мыши на значок «Компьютер», нажмите меню «Файл», а там выберите «Экспорт». Выберите место хранения копии. Важно, чтобы было выбрано сохранять все ветки.

Резервная копия создана и можно приступать к самому процессу исправления ошибки. Для Windows 10 последовательность действий аналогична.

Редактирование реестра

Непосредственное устранение неисправности 0×00000709 производится правкой значений одного параметра реестра.

Вернитесь к окну редактора. Найдите ветку HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows. Перед внесением каких-либо изменений для удачного их применения необходимо внести разрешения для этого. На ветке Windows нажимаем правой клавишей мыши и выбираем пункт «Разрешения». В окне найдите пункт «Ограниченные» и предоставьте полный доступ. Переходи на правую сторону и находим объект Device. Через контекстное меню нажимаем «Изменить». Удаляем имя принтера до первой запятой. Вносим имя нужной нам модели, при работе с которой возникает ошибка 0×00000709. Возвращаем запрет на полный доступ для группы «Ограниченные». Перезагружаем компьютер.

Дополнительные способы

Специальные утилиты

В сети можно без проблем скачать большое количество самых разнообразных программ для устранения неисправностей принтеров и ошибки 0×00000709 в том числе. Но если у Вас установлена Виндовс 7 или 10, то делать это не целесообразно. Во-первых на поиск и скачивание уйдет некоторое время, во-вторых система уже имеет встроенную утилиту для таких целей. Чтобы воспользоваться ею от Вас требуется несколько простых действий.

Откройте командную строку сочетанием клавиш Windows+R. Введите команду msdt.exe /id PrinterDiagnostic. Будет открыто такое окно. Нажмите «Далее» и дождитесь сканирование ПК на наличие принтеров. В следующем окне из списка выберите проблемный аппарат. Следуйте инструкция программы.

Обновление драйверов

Когда ни один из примененных ранее вариантов не помогают решить проблему с ошибкой 0×00000709, панацеей может быть переустановка программного обеспечения устройства. Для обновления драйвера следует выполнить несколько действий:

Зайдите через «Мой компьютер» в диспетчер устройств. В одной из, выделенных на скриншоте ниже, веток найдите свое устройство. Нажмите правой кнопкой мыши по нему. Выберите пункт обновить драйвер. Вы можете выбрать автоматический или ручной режим выполнения. Во втором случаи будет необходим установочный диск или заранее скачанный драйвер.

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